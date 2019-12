Att gå luciatåg stärker gemenskapen

Esteteleverna från Per Brahegymnasiet i Jönköping har bråda tider just nu. På torsdagen lussade de sju gånger och lika många tillfällen står på schemat under fredagen.

– Det blir ju väldigt mycket gemenskap och man lär känna varandra på ett annat sätt men man blir väldigt trött också, konstaterar både Hanna och Ellen som turas om att vara Lucia.