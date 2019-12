Klubbchefen: En besvärlig situation

Uppskjutna betalningar och en rejäl lönesänkning för klubbens anställda är några av åtgärderna som J-Södra gör för att tackla de ekonomiska problem som klubben har och har haft under de senaste åren. Just nu har klubben två skatteskulder på en halv miljon kronor vardera. Skulder som klubben kommer betala under nästa vecka enligt den nytillträdde klubbchefen Sebastian Lagrell.

– Vi har en del centrala avtal som regleras av intresseorganisationen Svensk Elitfotboll som betalar ut en bonusdel på över en miljon kronor baserat på vår prestation under föregående säsong.