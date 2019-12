Tv-bråket över – Com Hem och TV4 överens

Det är fortfarande inte klart exakt när Com Hem återigen börjar sända TV4 och C More eftersom förhandlingarna fortfarande pågår, enligt Com Hems ägare Tele2.

Tele2 vill inte kommentera hur den muntliga överenskommelsen ser ut, eller om någon av parterna har tvingats backa från sin ursprungliga position.

Förhandlingarna planeras att slutföras under helgen.