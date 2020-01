Det blir låten The Show must go on med Queen som kommer höras i Nässjö under året från Stadshusets klockspel.

Låten är framröstad som nummer ett av Nässjöborna. Övriga låtar som kommer spelas under året är psalmen O store gud, Lynn Andersons Rose garden och U2:s stora hit With or Whithout you. Det här skriver Smålands Dagblad.