Nedfallna träd och strömavbrott efter kraftig blåst

Bland annat på riksväg 26 utanför Gislaved och en mindre väg i Taberg utanför Jönköping har nedfallna träd gjort att bilister fått väja och ringt in till räddningstjänsten. Ingen ska ha skadats på grund av nedfallna träd.

Det har också varit en del elavbrott i länet, framförallt i Jönköpings kommun men också i Nässjö och Vetlanda. De flesta hushållen fick tillbaka strömmen vid tretiden under natten.

– Blåsten ska avta. Värst var det under natten. Under morgonen kan det vara hårda vinbyar lokalt men under kvällen blir det markant skillnad med avtagande vind, säger Alexandra Ohlsson på SMHI.