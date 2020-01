Regionen når inte tidsmålen på akuterna

Målet är att akuterna ska klara av att 90 procent av de som kommer in ska fått gå hem eller lagts in på en vårdavdelning inom fyra timmar. Siffran just nu ligger på 79 procent.

– Det är ojämna flöden på akuten och därför är det nästan oundvikligt att man får toppar när man fördröjer så vi tycker egentligen att 79 procent är helt på rätt väg. Vi vill bli bättre men det är väldigt väl kontrollerat, säger Mats Bojestig, sjukvårdsdirektör i regionen.