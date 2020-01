Godissugna tjuvar slog till i natt på en parkeringsplats på E4:an. Under morgonen upptäckte lastbilschauffören att hans släp hade haft besök under natten. Tjuvar hade tagit sig in och stulit inte mindre än 50 kartonger med marshmallows.

Polisen har gjort en brottsplatsundersökning och upprättat en anmälan om stöld.