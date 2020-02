Djurförbuden har halverats

Under det första decenniet på 2000-talet fick 82 personer djurförbud. Under decenniet vi precis gick ur, alltså 2010-2020, halverades nästan den siffran och 43 personer förbjöds att ha djur under den tiden.

Ett uppmärksammat fall nyligen var när ägaren till Gunillaberg, ett turistmål utanför Jönköping, fick djurförbud i januari men sådana fall blir allt ovanligare och de senaste åren har runt fem personer i hela länet fått djurförbud.