Nattsvart för HV efter tredje raka förlusten

HV71 har fått en tung start på säsongen. Lördagens förlust hemma mot Rögle innebär att man tagit noll poäng på de tre första matcherna.

– Det är inte det här jag drömt om i sommar, säger tränaren Nicklas Rahm.

Rögle tog ledningen efter drygt tolv spelade minuter och det var superheta Adam Tambellini som stod för det. Tambellini, skyttekung i Modo förra året, stod för fyra poäng (1+3) i premiärmatchen och fortsatte i kväll på den inslagna vägen.

I mitten av den andra perioden kom kvitteringen från HV71 när Anton Wedin satte 1–1. Fem minuter senare tog dock Rögle åter ledningen genom 19-årige Samuel Johannesson. Med 1.44 kvar av matchen kom en ny kvittering från HV71 när återigen Wedin skrev in sig i målprotokollet.

Men glädjen blev kortvarig. 16 sekunder senare kom 3–2 till Rögle genom Simon Ryfors. HV orkade inte komma tillbaka och fick i stället konstatera att man hittills förlorat de tre inledande matcherna.

– Vi gör en grymt bra tredjeperiod. Till slut får vi in en men vi strular till det och lyckas hitta ett sätt att förlora, säger HV-tränaren Nicklas Rahm till C More efter matchen.

– Det är inte den här inledningen jag drömt om i sommar precis. Det är tvärtom. Vi får försöka hitta en väg ur det här. Vi är fruktansvärt besvikna.