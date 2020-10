Vilken vecka - ni samlade in runt 170 000 kronor

Resultat P4 Jönköpings Världens barn-insamling 2/10 17.00: Alla som ringt 099-52020 har gett 12000 kronor, ni som swishat 9019506 har skänkt 21400, deltagarna i Morgonloppet bidrog med drygt 18000, Sofie Carme samlade in nästan 66 000 i sin digitala bössa och Håkan Eng över 33 000 kronor, i P4 Jönköpings digitala bössa har det kommit in nästan 15 000 kronor och lyssnarna som tävlade om en matkassa sms:ade in runt 3000 kronor.