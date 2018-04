Karlstads kommun: Fristående förskolor har fått mer pengar

I stället för bidrag per barntimme ger kommunen ett fast bidrag per barn beroende på antal veckotimmar och barnets ålder. Det här har, menar kritiker, slagit hårt mot fristående förskolor som ofta har större andel barn på heltid. Kritiken framfördes av Cosmos Montessoriförskola under tisdagen.

Men Niklas Wikström (L), ordförande för barn- och ungdomsnämnden i Karlstad, håller inte med.

– Från det att vi tog beslutet 2015 har vi tillfört stora resurser. Det innebär att de fristående skolorna 2017 fick 6,9 procent mer pengar, 2018 får de 3,8 procent mer pengar. Utöver detta får de ett lokalbidrag. Vi har gjort stora satsningar på förskolan och de minsta barnen, säger Niklas Wikström (L) till P4 Värmland.