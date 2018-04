Omöjligt att slippa betala för public service

– Den modell vi har haft förlorar sin legitimitet i takt med att allt färre människor ser och tar del av public service utbud via tv-apparater. Det är en grundläggande orsak till att vi behöver ett nytt system som är legitimt och som dessutom stärker public service oberoende och ger en långsiktig finansiering, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke.



Förslaget som regeringen lämnar till lagrådet bygger på det public service-kommittén föreslog i höstas, att avgiften ska vara individuell och alltså inte som i dag tas ut per hushåll. Alla som har fyllt 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst ska betala en procent av sin inkomst och som mest 1 300 kronor per år.



Den som har en väldigt låg inkomst ska betala mindre och den som inte har någon inkomst alls ska inte betala något. Avgiften ska tas ut som en skatt men hanteras separat från statsbudgeten i övrigt för att upprätthålla oberoendet. Det kommer inte gå att avstå från att betala till public service.



– Public service har en stor uppgift i vår demokrati. Dels genom det särskilda uppdraget att granska makthavare dels genom att ha alldeles särskilda uppgifter i händelser av kris eller nöd, säger Alice Bah Kuhnke.

Menar du att man inte ska kunna välja bort det?

– Precis. Public service är den del av det som bygger vårt samhälle, säger hon.



Bland andra Sveriges Radio har varit kritiskt till förslaget och pekat på risker om att oberoendet kan hotas, men Alice Bah Kuhnke menar att regeringen nu förstärker oberoendet än mer, bland annat genom att inga riksdagsledamöter ska få sitta i radio och tvs ägarsstiftelses styrelse.



Dessutom vill Alice Bah Kunhke utreda ett grundlagsskydd för public service.



– Genom ett grundlagsskydd får vi ytterligare ett instrument som skyddar public service varande från populistiska uttryck som vill göra snabba och kortsiktiga förändringar.