Stopp i sjötrafiken till Vänern får konsekvenser för rederierna

Det är stopp i sjötrafiken mellan Göteborg och Vänern. Anledningen är att ett fartyg har skadat Götaälvbrons påseglingsskydd som nu måste repareras. Det här får konsekvenser för rederierna, menar Göran Lidström som är VD för Vänerhamn i Karlstad.



– Det är ju tänkt att båtarna ska gå hela tiden och vara i drift. Ett fartyg som ligger still kostar uppskattningsvis 30 till 35.000 kronor per dygn. Det är något som blir en kostnad för rederierna, som i slutändan också kommer att belasta varuägarna.



Under reparationsarbetet har farleden nu varit avstängd i en vecka, men det är positiva besked från Daniel Lindblad, presstalesman på Sjöfartsverket.



– Trafiken ska vara igång igen vid midnatt, natten till lördag. Då planerar vi att släppa upp samtliga tio fartyg. Så det kommer att bli en vacker parad av fartyg uppför Göta älv imorgon natt.