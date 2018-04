Gräsbrand i Snårstad

– Det var en gräseldning som fick lite fart med vindens hjälp och spred sig mot en byggnad, säger Ola Åkesson, räddningschef i beredskap på räddningstjänsten i Karlstadsregionen.

När räddningstjänsten kom till platsen började de med att säkra så att det inte spred sig till byggnaden och ringade in området för att få branden under kontroll. Larmet kom in vid 13.30-tiden och räddningstjänsten var kvar länge på platsen för att släcka helt, först vid 15.30-tiden på lördagen var branden helt släckt.

Det brann som mest på ett område på ungefär 40 gånger 70 meter enligt Ola Åkesson på räddningstjänsten i Karlstadsregionen.