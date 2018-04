Riksväg 62 avstängd för trafik

Trafiken leds under tiden om via väg 957 och tyngre trafik kör via E16/E45 via Vägsjöfors-Torsby och väg 239 till Ekshärad.

– Vi vet inte om vägen är skadad just nu, säger Brita Lundkvist, presskommunikatör på Trafikverket.

Enligt beräkningar från SMHI så nås kulmen för höga vattenflöden den här helgen. När vattnet sjunkit undan kommer trafikverket att göra en besiktning av vägen för att sedan kunna göra en bedömning om vägen behöver repareras. Trafikverket hoppas att vägen ska kunna öppnas igen under måndagseftermiddagen.