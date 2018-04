Kritik mot färre ambulanstimmar i sommar

Neddragningen av antalet timmar för ambulanserna i länet görs för att möta ett nytt arbetstidsavtal, och samtidigt kunna ge de anställda semester.

Marie Svensson, ambulanssjuksköterska och samordnare för ambulansen i Munkfors, berättar att hon under dagen har varit i kontakt med Vårdförbundet och med kommunalråd.

– Vi tycker att det är väldigt synd att man väljer att tumma på patientsäkerheten i länet, för att lösa sommarbemanningen. Det är väldigt konstigt tänkt, säger hon till P4 Värmland.

Man har inte fått tag på personal, vad tänker du om det?

– Har man anställningsvillkor där man ligger 7000 under vad man får inne på sjukhuset, och man har jourtjänstgöring som inte räknas in i arbetstiden, och tre semesterperioder, då förstår jag att det är svårt att få sjuksköterskor. Man behöver ha konkurrenskraftiga löner för att få sjuksköterskor, man behöver en attraktiv arbetsgivare och det är inte landstinget i Värmland just nu.