Värmland gjorde blekt avtryck i Tiomila

Det var under helgen som Tiomila avgjordes. Bästa Värmlandsklubb i år blev Kils OK 66:a och OK Tyr slutade 98.

– Vi hoppas få fram fler talanger så småningom och det tror jag för vi har många talangfulla som kan utvecklas riktigt bra, säger Per Nyman som coachade både damer och herrar för OK Tyr.

OK Tyr har historiskt haft stora framgångar men inte på senare år.

– Vi har väldigt bra ungdomsverksamhet. Det har vi haft i många år men sen har vi svårt att behålla ungdomarna. De flyttare och börjar tävla för andra klubbar.