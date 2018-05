Frustration efter ännu ett läckt nationellt prov

– Vi kommer se till att kolla vad Skolverket säger innan söndag kväll och utifrån det tar vi beslut på måndag morgon hur vi går vidare. Vi vill inte tala om hur vi gör eftersom det läcker hela tiden, säger Jannes Larsson, rektor på Södermalmsskolan i Kristinehamn.

Skolverkets rekommendation just nu är att rektorerna tar beslut om att använda ersättningsprovet. Skolverket planerar att genomföra åtgärder under hösten med förhoppning om att stoppa sådana här läckage, som har skett flera gånger under våren.

– Det måste göras någonting åt det här. Det är inte bra som det är just nu när i princip varje prov läcker just nu. Någonting måste Skolverket göra för att stärka kvaliteten, säger Janne Larsson, rektor på Södermalmsskolan i Kristinehamn.