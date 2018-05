Stora skillnader i HAB-ersättning i Värmland

– Man gör olika bedömningar. Sedan kan man alltid diskutera nivån, vad som är högt eller lågt, säger Tapani Savallampi, ekonomichef på vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad kommun.



Personer med en funktionsvariation som inte arbetar eller utbildar sig kan få gå på daglig verksamhet som kommunen annordnar. För arbetet som utförs ges ingen lön utan den huvudsakliga inkomsten kommer från Försäkringskassan i form av pension. Men kommunerna kan välja att betala ut en liten extra bonus till personerna i form av habiliteringsersättning.

Ersättningen är frivillig för kommunerna att erbjuda men i år är det flera som höjer habiliteringsersättningen då Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen delar ut 350 miljoner till kommunerna i bidrag för att antingen införa eller höja habiliteringsersättningen till personer som deltar i daglig verksamhet enlig LSS.



– Det är bra att det införs, att våra brukare får samma förutsättningar och att man får lite lön för jobbet man utför, säger Gunnar Wigstrand, avdelningschef för funktionshinderomsorgen i Säffle kommun.



I de flesta värmländska kommuner ligger ersättningen på omkring 40 kronor per närvarodag men beloppet varierar stort. Allt från noll till 85 kronor per person och närvarodag.



– Det låter väldigt konstigt. Det bör finnas en mer enhetlig bild av ersättning för de gör ett likvärdigt jobb, säger Gunnar Wigstrand.



FAKTA - Så mycket ger kommunerna i habiliteringsersättning per person och dag: