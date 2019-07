FUB: Viktigt att habiliteringsersättningen ökar

Daglig verksamhet är till för personer med en funktionsvariation som inte arbetar eller utbildar sig. Och därför är deras möjligheter till att få in pengar på några andra sätt begränsade. De får sjukersättning som ska räknas som lön. Kommunen kan erbjuda habiliteringsersättning utöver det, som en bonus. Den är än så länge frivillig för kommunen att erbjuda men i år har regeringen avsatt 350 miljoner för att fler kommuner ska kunna höja eller införa habiliteringsersättningen.



– Det är viktigt att habiliteringsersättningen ökar för den har stått still i väldigt, väldigt många år, säger Ester Wästlund som är engagerad i FUB Karlstad med omnejd.



FUB Karlstad med omnejd för samtal med kommunerna och Ester Wästlund upplever att kommunerna är intresserade av frågor rörande bland annat habiliteringsersättning. Hon tror att habiliteringsersättningen kommer öka generellt i alla värmlands kommuner.

I nuläget skiljer det sig stort i hur mycket kommunerna väljer att betala ut. Vissa kommuner har valt att inte erbjuda något alls medan den som ger mest erbjuder 85 kronor per dag.



– Det är väldigt tråkigt. Jag hoppas att man överhuvudtaget kommer upp i en nivå runt 100 kronor, säger Ester Wästlund.