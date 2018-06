Nu invigs Karlstads nya laddstolpar för elbil

Satsningen på laddningsstolpar görs för att man på sikt vill ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta och därmed kunna minska utsläppen.



– Transportsektorn är en utav dom största miljöbovarna. Bara i Värmland så står transportsektorn för över 50 procent av alla utsläpp och det här är ett sätt för oss att kunna vara med och bidra, vi får också väldigt många förfrågningar av våra kunder om möjligheten att ladda sin elbil, säger Ulrika Krantz Tedfelt.



De första laddningsplatserna kommer att vara belägna vid Mariebergsskogen, Sundsta badhus, Tingvallagymnasiet, Våxnäshallen och pendelparkeringen vid riksväg 63. Det finns tre olika typer av laddstolpar. En fulladdning på den snabbaste tar 1-3 timmar och den långsammaste tar 6-8 timmar.



Karlstad är en av de första städerna som erbjuder den här betalningslösningen. Att frångå en schablonavgift och istället ta betalt per kilowattimme. Ladda gör du via en app på din mobil och priset för elen är 3 kronor per kilowattimme.



– Man betalar för den elen man faktiskt använder. Tidigare har man betalat för tiden som man laddat för att det har varit svårt att ta betalt per kilowattimme. Men nu har tekniken gått framåt och lagarna har ändrats, vilket möjliggör detta, så nu blir betalningen mer rättvis, berättar Ulrika Krantz Tedfelt.