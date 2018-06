Degerfors krossade jumbon Värnamo

Det var Värnamo som inledde piggast med en del bollinnehav, men det gick som det brukar med lag som saknar självförtroende då Degerfors får en slumpchans så kommer 1-0 då Erik Björndahl blev fri i 16:e minuten.

Degerfors tar sen över spelmässigt och drömmål nummer ett kommer genom stekheta Sargon Abraham då han flyttar över bollen till högerfoten och placerar in 2-0 vilket även blir halvtidsresultatet.

– Får en skön träff och högern är vass nu skrattar Abraham.

Drömmål nummer två kommer kvarten in i andra halvlek då mittfältaren Henrik Castegren från 35 meter bombar in 3-0 via stolpen och Erik Björndahl avslutar hemmalagets målskytte i den 68:e minuten då han nickar in sitt andra mål för kvällen till 4-0.

--Är en väldigt skön seger konstaterar Abraham efter matchen.

Värnamo reducerar till 4-1 innan matchen är över.

Peter Widbark för Sveriges Radio

peter.widbark@sverigesradio.se