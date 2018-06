Eda kommun spred ut brandfarlig kalk av misstag

– Det var i samband med ombyggnationen av vårt avloppsreningsverk som den gamla kalksilon skulle tas bort. Men vår dokumentation stämde inte – det var inte släckt kalk, säger Susanne Holmgren, tillförordnad gatuchef på Eda kommun.

Det var brandfarlig obränd kalk som kommunpersonalen spridde ut över ett område på Tallmon i tisdags. Detta samtidigt som det rådde mycket stor brandrisk i området.

– Det var oerhört olycklig, oönskat och oförutsett. Men vi är väldigt glada över att ingen kommit till skada och att ingen brand utlösts av det här utan att räddningstjänsten gjorde en snabb och duktig insats.

Kommunen har tagit över ansvaret för tillsynen av platsen efter räddningstjänsten och gatuchefen beskriver läget som tryggt och under kontroll. Området är fortsatt avspärrat.

Under torsdagen planeras borttransport av materialet.



Hur ser ni på risken att materialet under transport börjar glöda igen?

– Den transportör vi kommer nyttja har full kännedom om det här materialet och hur det ska hanteras.

Gatuchef Susanne Holmgren säger att de friluftsaktiviteter för barn som planeras i området vid Tallmostigen under torsdagen kan genomföras utan risk.

– Barnen kommer vara på ett gott skyddsavstånd och det kommer att finnas personal här.

Att någon information inte gått ut om glödbranden på kommunens hemsida eller facebooksida beror enligt gatuchefen på att det är röd dag och det saknas personal som kan göra detta.

– Att det på facebooksidan står att det är ett planerat utsläpp är mycket olyckligt. Det här är ju inte ett utsläpp. Och hade vi vetat att det var brandfarligt material hade vi självklart kontaktat räddningstjänsten.

Gatuchefen tar på sig ansvaret för det som hänt.

– Jag borde ha ifrågasatt dokumentationen eftersom den är så pass gammal – bortåt tjugo år.