Oviss framtid för projektet barn i sorg

– Det är klart att det vore jätteolyckligt om det inte blir något till hösten, säger Dan Helmerson, diakon i Karlstad pastorat och delaktig i projektet.

Som många andra projekt startade även Barn i sorg på prov för att se om metoderna fungerade och gav resultat. Då finansierades det av cancerrådet och forskningspengar från onkologen. Projektet går ut på att barn och unga träffas tillsammans i stödgrupper tillsammans med kuratorer från landstinget för att kring olika teman prata om det som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen. Samtidigt håller Svenska kyrkan en föräldragrupp där de vuxna får träffa andra föräldrar i samma situation.

– Det första är att dela det traumatiska och veta att fler bär det. Det hänger med hela livet annars och jag tror att det blockerar jättemycket om man inte får redskap att hantera sin sorg, säger Dan Helmerson.

Men nu är projektet och finansieringen slut och man vill få in det i lanstingets verksamhet. Därför har man skickat in en skrivelse skickats in till hälso- och sjukvårdsledningen. Samtidigt står familjer i kö för att vara med trots att det inte ännu är klart om det blir någon verksamhet till hösten.

– Det är klart att det är oroligt när det täcker ett klart behov. Vi kan inte lova dem någonting. Man har väl gett dem en förhoppning och om inte det blir av vore det såklart bedrövligt, säger Dan Helmerson.