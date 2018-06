GDPR kan försvåra släktforskning

Släktforskaren Anita Eriksson har nyligen fått Gullspång kommuns kulturpris för sin hembygdsforskning om en värmländsk socken. Hon har gett ut flera böcker och CD-skivor till försäljning. Men för att inte riskera att bryta mot GDPR, får Anita nu arbeta om sin senaste forskning, om en värmländsk by.



- Jag har följt alla fastigheter från laga skiftet fram till nutid, men nu plockar jag bort all födelsedata från nu levande personer, säger Anita.



Enligt Erland Ringborg som är ordförande för Sveriges släktforskarförbund medger GDPR visserligen hantering av personuppgifter om dom används för historisk forskning, men det gäller inte alla släktforskare.



- Den enskilde som vill publicera det hon eller han har i sin dator måste nog inhämta samtycke från var och en som lever. Ofta utgår ju träden från dem som lever så det kan jag förstå att det är ett klart dilemma, säger han.



Den nya förordningen kan komma att försvåra släktforskandet på nätet, eftersom många idag lägger upp sina släktträd på stora sajter som Ancestry och My Heritage.

- Företagen publicerar ju, men samtidigt är det den enskildes uppgifter. Och rollfördelningen där mellan individen och det publicerande företaget, det vet vi ingenting om. Och ringer man datainspektionen vet inte de heller, så teoretiskt kan det hända mycket, säger Erland Ringborg.