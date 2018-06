Onormalt lågt grundvatten

På en månad har nivåerna sjunkit med 40 - 100 cm och det betyder att vattenståndet i framförallt södra länet är mycket under det normala. Det är på en femgradig skala hos Sveriges geologiska undersökning SGU som grundvattennivån i delar av länet ligger på mycket under det normala i brunnar. Även nivån i stora magasin där det handlar om kommuninnevånarnas vatten så är det under det normala. Men det är för de med eget vatten som läget kan bli allvarligt.

– Det är många permanentboende som är beroende av sitt brunnsvatten som enda vattenförsörjning. Det säger Fredrik Theolin som är grundvattenövervakare hos Sveriges geologiska undersökning.