Stjärnor gästar P4 Nästas riksfinal 2018

Lördag 25 augusti är det dags för riksfinalen av P4 Nästa 2018 i Linköping.

– Ska bli sjukt kul att få komma till Linköping och giga med mitt band på P4 Nästa, säger Benjamin Ingrosso. Ser så mycket fram emot att få träffa alla på plats och jag kommer ha ny musik att spela för er och är supertaggad på att få visa upp en försmak av mitt kommande album och min höstturné!

I år har riksfinalen i P4 Nästa tre extra fina gästartister. Benjamin Ingrosso som vann årets Melodifestivalen, den tidigare Melodifestivalen vinnaren Anna Bergendahl och förra årets P4 Nästa-vinnare Stiko Per Larsson. Anna Bergendahl har tävlat i P4 Nästa två gånger och vet vad finalisterna har att vänta:

– Det är en ära för mig att få spela på finalen av P4 Nästa, hälsar Anna Bergendahl. Jag deltog själv som yngre i tävlingen två gånger, så jag vet vilken upplevelse det är. Lycka till alla deltagare! Vi ses i Linköping i augusti!

– Jag ser verkligen fram emot att gästa årets P4 Nästafinal, säger Stiko Per Larsson. Förra årets final finns fortfarande kvar i mitt minne som en av de finaste kvällarna under min musikaliska resa. Att tävla i musik är ju speciellt men P4 Nästa är en tävling som känns genuin och ärlig. Den vill premiera musikalitet, låt och scennärvaro. För mig var P4 Nästa varken ett startskott eller slutpunkt utan ett väldigt fint steg längs vägen. Den gav min musik möjlighet att nå ut till en publik jag inte nått tidigare och det har betytt mycket för mig under året som gått och det kommer göra det i framtiden också.

Finalisterna presenteras senare i sommar

I år har över 930 låtar från hela Sverige skickats in till P4 Nästa och nu under våren och sommaren arrangerar Sveriges Radios 25 lokala kanaler lokala finaler. Av de 25 lokala vinnarna väljer sedan en jury ut åtta finalister som får tävla i den direktsända riksfinalen i Linköping. De tävlande åtta finalisterna presenteras längre fram. Sedan tidigare är det klart att P4 Nästa finalen 2018 leds av Titti Schultz och Josefin Johansson.