SiV ger sig in i Karlstads kommunpolitik

Sjukvårdspartiet i Värmland har tidigare haft planer på att ge sig in i kommunpolitiken i Karlstad och nu blir det en realitet. Nu har partiet haft en presskonferens där man presenterat sin kommunlista och valprogram.



– Vi har haft det här i åtanke ända sedan det förra valet och arbetat för att vi ska kunna delta i Karlstads kommunval. Vi gick ut med vår önskan i vintras och nu har vi fått ihop en lista som vi är väldigt nöjda med och ett handlingsprogram som vi är väldigt stolta över, säger styrelseledamot Berit Larsson.



Frågorna man vill driva är bland annat att få in ett hälsoperspektiv i kommunpolitiken och att inte tillåta någon exploatering vid Skutberget.



– Vård och omsorg, äldrevården, inrättandet av en integrativ vårdcentral och kostens betydelse för hälsan är viktiga frågor för oss. Samtidigt vill vi se en varsam utveckling av Skutberget, utan stängsel. Motionscentret där är en viktig del för många i alla åldrar framförallt sett till hälsoperspektivet, menar Berit Larsson.



Under intervjun menade Berit Larsson att motionsspåren på Skutberget kommer att försvinna om muminparken skulle bli verklighet. Men man ska vara noga med att påpeka att det i dagsläget inte finns några förslag som gör gällande att motionsspåren på skutberget då skulle försvinna.