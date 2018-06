Top Cats släpper nytt och turnerar utomlands

– Håller man på tillräckligt länge löser sig saker av sig självt. Om man inte ger upp och bara stretar på, och vi har jobbat väldigt hårt i Sverige som varit vårt fokus. Men nu har vara låtar passivt hittat till länder som Brasilien och Mexiko, säger Jon Kleppenes.

EP:n kommer förmodligen släppas senare under sommaren. Första singeln från den heter Piece of my heart och är skriven av bröderna Wigelius från Karlstad.