Holm Barenfeld (M) vill stoppa nazisterna i Almedalen

Nyligen blev det klart att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen fått tillstånd att hålla torgmöte i Visby under Almedalsveckan, inte långt från RFSLs lokaler. Det gjorde att RFSL Ungdom valde att ställa in sin medverkan under veckan. Värmländske riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld (M), som själv lever med en man, har full förståelse.

– Det är våldsbejakande nazister som kommer att framträda på gatan, och de utgör ett hot mot många.

Skulle NMR kunna få dig att stanna hemma?

– Nej. Av den enkla anledningen att då får de som de vill. Jag är hellre här och håller demokratins fana högt och dessutom jobbar för en lagstiftning där vi kan säkerställa att polisen har rätt verktyg för att kunna hålla den här typen av människor från våra gator, säger Christian Holm Barenfeld (M).