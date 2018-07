Branden är omringad men inte under kontroll

Brandområdet är just nu omringat med grovslang men vinden och luftfuktigheten ställer till det. Enligt senaste rapporten från räddningschef i beredskap håller man begränsningslinjerna, men eftersom det brinner djupt i marken så blossar elden upp gång på gång.



– Vi har under eftermiddagen haft ett genombrott i begränsningslinjen i nordost, men det har bekämpats av helikoptrar så den biten är under kontroll och begränsningslinjerna håller, men branden är inte under kontroll, säger räddningsledare Håkan Bengtsson.



Du tror inte att brandområdet kan bli större än vad det är nu?



– Som det känns så har vi begränsningslinjer som håller men vi har en fortsatt en väldigt hög beredskap gällande eventuell spridning, säger Håkan Bengtsson.



Branden är runt två gånger tre kvadratkilometer och enligt räddningstjänsten ska man få förstärkning med tjugo man från Stockholm under kvällen och natten.



Evakueringen av de trettiotal personer som bor inom riskområdet upphörde tidigare ikväll och länsväg 931 har återigen öppnats upp då man bedömer att läget inför natten är lugnt. Den akuta faran är alltså över för de boende i riskområdet.



Inga bostäder har brunnit, utan endast ett vattenpumphus och vattenförsörjningen till närliggande hus kommer skötas av kommunen när de boende nu kan komma tillbaka till sina hus. Räddningstjänsten har tillgång till två helikoptrar under natten som vattenbombar området. Inga personskador har rapporterats enligt räddningstjänsten.