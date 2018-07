Inställt Stockholmsflyg ger stora problem för företag

Sedan mitten av maj har det inte gått några flyg mellan Karlstad och Stockholm. Det efter flygbolaget NextJet gått i konkurs. Enligt Karlstad Airport pågår förhandlingar med möjliga ersättare men än så länge finns ingen lösning och de vet inte heller när de kommer att ha det.

Under tiden får personalen på stora företag ta tåg, taxi eller hyrbil till Arlanda när de ska på tjänsteresa. Personalen på Löfbergs gör omkring 250 flygningar på ett år varav majoriteten går via Stockholm.

– Det gör vår situation lite mer besvärlig. Det förlänger resorna med nästan ett dygn. Det är tid som våra anställda får offra, säger Anders Thorén, PR-ansvarig på Löfbergs.

Och det är inte bara de anställda som har svårt att resa. Det gäller även kunder som kommer hit, vilket företaget Valmet märkt av.

– Det har redan flera gånger blivit så att vi fått ta möten hos kunderna eller på annan ort så det är inte alls bra, säger Anders Björn, ansvarig för mjukpapperverksamheten på Valmet.

Han menar att de inställda flygen leder till flera negativa konsekvenser. Det kostar i både tid och pengar.

– Under kort tid så löser man det men under längre tid så finns det absolut risk för att vi kommer förlora affärer. Det måste lösas under hösten, säger Anders Björn.