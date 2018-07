MSB på plats i nya huset

I torsdags var sista dagen då MSB:s anställda kunde använda det tidigare kontoret på Karolinen i Karlstad. Under fredagen gick de avslutande flyttlassen och nu under måndagen var det alltså dags att flytta in i det nya huset. Karoline Sjölander, projektledare för huset och flytten, är nöjd.

– Just nu sitter de flesta faktiskt och jobbar, och ganska lyckliga miner ändå, säger Karoline Sjölander. Lite småproblem när allt är nytt, så det är skönt att många har semester så vi hunnit ordna allt i lugn och ro.

Projektet har för MSB pågått i närmare tre år, tillsammans med Skanska som har byggt huset. Redan i maj började möbler flyttas över från det gamla kontoret, samtidigt som folk skulle kunna arbeta.

– Så det har varit ett ganska komplext jobb, säger Karoline Sjölander.

Drygt 400 personer kommer att sitta i det nya kontorshuset. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bildades ur det tidigare Räddningsverket 2009. Myndigheten, och dess föregångare, har funnits på Karolinen sedan den byggdes på 1970-talet.