Så hanterar golfbanorna torkan

Kils golfklubb kämpar liksom många andra golfklubbar med att hålla gräset grönt i den extrema torka som råder i landet. Klubben har dessutom haft problem med bevattningssystemet som under en tid varit ur funktion. Nu fungerar bevattningen igen, och det går åt mycket vatten.

– Vi kör varje natt från klockan tio till halv sju. Vi kör ut ungefär 500 kubikmeter vatten då, säger Cermit Bäcklund, greenkeeper på Kils golfklubb.

På vissa ställen i Värmland finns det bevattningsförbud, och på vissa ställen uppmanar de till att vara varsamma med vattnet. Men förbuden gäller inte alltid golfbanorna.

– Så länge vi tar från sjöar och anmäler vår bevattning så behövs det inte göra någon större åtgärd.

Nu är det Frykens vatten som håller banan vid liv. Men Cermit Bäcklund hoppas ändå på regn så snart som möjligt, och han vill ha 10-15 millimeter varannan dag för att banan ska må som bäst.

Mikael Frisk, bevattningskonsulent, säger även han att tillvaron är tuff nu.

– Det är just vattentillgången som är kruxet just nu. Det är viktigt att golfbanorna samlar vatten under året i dammar, och sedan har rejäla ledningar, och har lov att ta vatten.

Man kan tro att det bara är att ta vatten från sjöar, men riktigt så är det inte.

– Man får ta orenat vatten, och det är 600 kubik vatten per dygn, vilket är ganska mycket vatten. På en normal svensk golfbana så är det nästan så att de klarar att vattna greener och tee, och kanske nästan fairway också, säger Mikael Frisk.