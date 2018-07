Två brandmän skadade vid blixtnedslag

Räddningstjänsten fick rycka ut på tre skogsbränder trakterna av Karlstad och Kil på fredagskvällen. Under släckningsarbetet skadades två brandmän vid ett blixtnedslag och fick föras till sjukhus.



– De två är nu på sjukhus för observation. De är vid ganska god vigör men naturligtvis skärrade, säger Mattias Arvidsson, operativt ansvarig vid räddningstjänsten Karlstadsregionen till TT.



Bränderna, två vid Vålberg och en vid Kil, var av mindre art och var relativt snabbt under kontroll, men tog mycket resurser för räddningstjänsten. Larmen om bränderna kom vid 19-20-tiden, under ett kraftigt åskoväder.