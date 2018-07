Stor skogsbrand i Skillingmark

Enligt räddningstjänst på plats så sprider sig branden fort. Enligt räddningstjänsten så är det upp emot 10 meter per minut, och den sprider sig även via luften, så kallad flygbrand. Det finns ingen prognos på när den kan vara under kontroll.

Förstärkning från bland annat Norge är på väg och räddningstjänsten undersöker om det är möjligt att få en dit en helikopter.