Brinner fortfarande i Villingsberg

Nerikes brandkår har omkring 25-30 personal på plats vid branden.

Vid 19-tiden på tisdagen brann ett område på 2x2 kilometer och branden var inte under kontroll.



Branden var vid 19-tiden inte fullt inringad än av Nerikes brandkårs personal och var inte heller under kontroll. Mikael Nilsson är räddningsledare på plats.

– Jag chansar på att den är under kontroll inom tre till fyra timmar. Det är ett slitsamt jobb. Man får slita med slang och klättra på berg och kliva över mossar, säger han.

MSB hade inte kunnat bistå med en helikopter för att hjälpa till med släckningsarbetet ovanifrån under kvällen, något som Mikael Nilsson saknar.

– En helikopterresurs hade varit väldigt bra.



Bebyggelse eller boende ska inte hotad.