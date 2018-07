Torkan blir en katastrof för bönderna

För köttbonden Jan Johansson är det en mycket svår situation.

– Det är en katastrof kan man säga. Det förstör så mycket och så mycket pengar. Priser på balar har blivit så höga nu samtidigt som att torkan gör att många slaktar djur vilket gör att slaktpriserna sjunker, säger han.

Priserna för att slakta är något som Jan tror kan bli ännu lägre under hösten och vintern när allt fler kommer tvingas slakta sina djur. Under ett normalt år så brukar Jan Johansson köpa in kalvar på hösten samt köpa in foder. Nu kommer det inte gå att göra det, på grund av att det ekonomiskt inte skulle gå ihop.

– Jag kommer att få anpassa. Vi kan ha så mycket djur som vi får in balar till. Det kommer att förstöra, vi kommer inte tjäna några pengar 2019, så illa är det.

Nu finns det egentligen bara en sak som kan hjälpa bönder som Jan Johansson.

– Det är regn, det är enda sättet, säger han.