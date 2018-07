Risker med laddning av elbil hemma

En elbil går att ladda hemma utan problem men Elsäkerhetsverket rekomenderar inte att bara sätta in kontakten i närmsta uttag.



– Nej, vanliga vägguttag är inte gjorda för den höga belastningen under så lång tid, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.



Det finns laddboxar att installera för att laddningen ska vara säkrare. Och har man inte en sådan till hands är det viktigt att hålla laddningen under uppsikt. En allvarlig risk som kan inträffa är att fastighetens jordfelsbrytare inte skyddar vid fel om den inte är anpassad för laddning av elbilar.



– Det är en risk. Det är inte så att det automatiskt sker när du laddar en elbil men skulle det uppstå fel i elbilen så kan det finnas risk för att jordfelsbrytaren inte längre skyddar ditt hem, säger Mikael Carlson.