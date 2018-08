Solpaneler en vinst både för miljö och ekonomin

Oscar Arlestrand satte upp sina solpaneler i maj, och det var inte enbart för att spara pengar genom att producera egen el.

– Jag ville försöka vara med och bidra i samhällsutvecklingen. Genom att sätta upp på taket så ger det pengar, samtidigt som det är bra för miljön. Jag tycker att de som har möjligheten till att ha ett sånt här vettigt tak borde se över möjligheten, säger han.

Oscar Arlestrand säger att han tycker att fler borde satsa på den typen av teknik för att samhället ska utvecklas till ett mer hållbart samhälle. Han ser att folk kan se en ekonomisk vinst i att skaffa solpaneler, men för honom är det miljövinsten som är det viktigaste.

Det soliga vädret är något som märks för Oscar, men det har nästan varit lite för varmt.

– Det har visat sig bli lite väl varmt för elproduktionen till och med. I maj fick vi in 65 till 70 kilowattimmar per dag. Men nu på slutet när det varit riktigt varmt så har vi legat på 50 till 60 per dag.