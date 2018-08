P4 Nästa-vinnaren Clara Sjöberg släpper ny singel

Låten heter "To sleep in your breath" och den handlar om kärlek och för Clara handlar låten extra mycket om kärleken till hennes dotter.

– Det handlar om när man vaknar först och man ligger och kikar på dottern, det är varmt ute och gardinen fladdrar, den där typen av känsla liksom, berättar Clara Sjöberg.

När Clara tänker tillbaka till segern på Sandgrund slås hon av hur roligt det var.

– Det var nästan lite overkligt med såpass mycket folk. Det var bara roligt, uteslutande kul att vara med, säger Clara Sjöberg.