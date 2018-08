Jenny Haglund ute ur British Open

Karlstadgolfaren Jenny Haglund har spelat färdigt i Womens British Open. Efter en ny runda på 73 slag missade Jenny cutten med ett slag. Efter fyra birdies under de första nio hålen låg hon länge på en betryggande plats bland de 20 bästa. Under de avslutande fem hålen tappade Jenny Haglund lika många slag och tävlingen var över för hennes del.



Två svenskor finns med under de avslutande två dagarna av Womens British Open, Madelene Sagström och Pernilla Lindberg som båda ligger på en delad åttondeplats.