Tredje raka för Mallbacken

Mallbackentjejerna verkar ha använt sommaruppehållet på alldeles rätt sätt. Inte bara att man tog tredje raka segern mot Västerås BK 30. Spelet och hela approachen hos spelarna osar mycket mer säkerhet och självförtroende

– Vi vågar mer på offensiv planhalva och är inte lika stressade i anfallsspelet som vi var i våras. Nu värderar vi bättre och håller i bollen, säger lagkaptenen Frida Broström.

Segern mot Västerås fick man ändå slita för. Först i 72:a matchminuten fick man, till slut, in ledningsmålet. Målskytt var nigerianskan Orji Ebere.

–Det var skönt. Med målet får vi lite vind i ryggen, tar för oss ännu mer och spelar smartare och då kommer ju även två och tre noll.



Obere gjorde även tvåan och tredje målet slogs in av rumänskan Andrea Herczeg - I avstängda skyttedrottningen Linnea Bergers frånvaro:

– Självklart saknade vi Linnea idag, men jag tycker ändå att de som går in från start idag gör det riktigt bra. Det visar att vi är ett bra kollektiv, säger Broström.