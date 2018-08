Mamma och barn bodde i polisens reception

Pojken sitter i rullstol och har flera grava diagnoser som kräver medicinering. Eftersom familjen har ett avvisningsbeslut kan Migrationsverket inte göra något.

Bjarne Andersson, stationsbefäl hos Karlstadpolisen, menar att eftersom kvinnan inte vill åka tillbaka till sitt hemland så kan polisen inte heller inte göra något, eftersom landet, Somalia, inte tar emot folk som inte vill tillbaka.

– Tack vare kriminalvården och tjänstvilliga poliser så har de i alla fall fått mat och filtar under de här nätterna.

Polisen har varit i kontakt med socialtjänsten sedan kvinnan och barnet kom in till polisen i fredags, men har inte fått gehör.

– Och vi kan inte avvisa henne till hemlandet eftersom hon inte vill dit, säger Bjarne Andersson.

Vad säger socialtjänsten?

– De har ju sina bestämmelser givetvis, men i slutänden så ska ju ingen i det här landet hamna i den här situationen. Ytterst så måste det vara socialtjänstlagen som går in och ser till att åtminstone pojken får en dräglig tillvaro.

För polisen har det varit en jobbig situation att handskas med. Pojken har inte kunnat få de mediciner han behöver och inte kunnat ligga ner på flera dagar.

– Det känns tungt, säger Bjarne Andersson till P4 Värmland.

Kvinnan säger att hon inte vill åka tillbaka till sitt hemland eftersom hon är rädd för polisen och hon hoppades att Sverige skulle vara bättre för hennes son. Men nu hon är ledsen och trött.

– It's not good. The situation is not good, säger kvinnan.

Kvinnan och pojken blev omhändertagna av socialtjänsten på söndagskvällen och har fått ett tillfälligt boende.

Socialjouren i Karlstad säger till P4 Värmland att man inte vill kommentera det enskilda ärendet.

P4 Värmland har sökt socialnämndens ordförande i Karlstad.