Torkan drabbar grisbönder

Den egna skörden kommer inte att räcka och grisbönderna tvingas köpa in spannmål som idag är dyrt. Med det pris som bonden idag får för griskött så är det olönsamt att köpa in spannmålsfoder. Skördarna i Sverige väntas ligga på 35 procent lägre än genomsnittet, och ute i Europa är det också dåliga skördar. Många uppfödare avstår från att köpa in smågrisar eftersom det är osäkra skördar som väntar.

- Vi har redan börjat dra ner på produktionen, säger Henrik Frykberger som är ägare av Lekvattnets Gris AB.