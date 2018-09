Psykologstudenter erbjuder gratis behandling

Mottagningen är öppen för personer både på och utanför Karlstads universitet med undantag för studenter och personal vid psykologiämnet.

HÄR kan du läsa mer om mottagningen.

Ärenden som inte bedöms passa på mottagningen kommer att hänvisas vidare till annan vårdgivare. Behandlingen ges av psykologstudenter i slutet av sin utbildning. De arbetar under handledning av erfarna och legitimerade psykoterapeuter.

– I inledningen så får man lämna en intresseanmäla sig via en hemsida och sedan rings man upp av en psykologstudent, säger Daniel Wallsten mottagningskoordinator.

Det är under intervjun som man försöker reda ut vilka svårigheter den hjälpsökande har.

– Det är inte vattentätt men heller inte så blodigt. Om man märker att det inte fungerar så kan man hänvisa vidare till en annan instans, säger Daniel Wallsten.

Verksamheten lyder under hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att journal förs och att tystnadsplikt och sekretess gäller. Behandlingen sker individuellt med regelbundna samtal en gång per vecka under högst tre terminer.