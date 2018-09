Årjäng bjuder på tackmiddag

Under sommaren gjorde räddningstjänsten och hemvärnet en

fantastisk insats under flera skogsbränder i Årjängs kommun.

Nu blir den utlovade tackmiddagen av. Det var tuffa dagar och alla gjorde en insats under svåra förhållanden. Det blir två middagar en i Töcksfors och en i Årjäng. Middagarna går av stapeln den 6 och 7 september.

- Det är sällan som jag får så mycket beröm över kommunens personal som jag fick under sommaren, säger Daniel Schützer (S), kommunalråd i Årjängs kommun.