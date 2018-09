Stormen är på väg - Ellevio gör sig redo

Stormen Knud förväntas dra in över västra Sverige under fredag eftermiddag för att fortsätta upp över Vänern under kvällen och natten. Västkusten ser ut att bli mest påverkade, men även i Värmland, Skaraborg, Närke och Bergslagen ser det ut att kunna blåsa en del.

Kraftbolaget Ellevio höjer nu därför sin beredskap för snabbt kunna agera vid eventuella strömavbrott.

– Redan i onsdags tog vi beslut om att öka vår beredskap. Dels handlar det om att säkerställa att vi har tillräckligt med personal ute i fält som kan laga fel som uppstår, dels handlar det om att öka bemanningen i vår kundservice, säger Jonathan Björck presschef på Ellevio.

Ellevio har också ökat bemanningen i driftcentralen och en helikopter ska stå startklar för att kunna få en snabb överblick av läget.

– Även om prognosen har "skruvats ner" något så handlar det ändå om vindbyar på upp mot 25 m/s och det räcker för att ställa till en hel del, säger Jonathan Björck.