Eva samordnar insamlingen i Värmland

Under insamlingen till Världens barn finns en samordnare i landets alla län. I Värmland heter hon Eva Salomonsson.

– Idag kraftsamlar vi, SVT, P4-kanalerna och väldigt många ideella krafter tillsammans med de största humanitära biståndsorganisationerna för att samla in pengar och sprida kunskap till och om barnens rättigheter i världen, säger Eva Salomonsson.

Hur ser det ut i vår värld då?

– 15 000 barn under 5 år - dör varje dag. De dör av lunginflammation, malaria, undernäring och brist på sanitet. Det känns så fruktansvärt onödigt.

Blir det inget bättre då?

– Jo, det blir det. Det är viktigt att vi kommer ihåg det så att vi inte slutar att kämpa. Gör vi det så fortsätter det inte bli bättre. Barnadödligheten har halverats sedan 1990. Om 28 år kanske vi kanske säga att noll barn dör i världen varje dag. Varför inte snabba på det hela, säger Eva Salomonsson.

P4 Värmlands mål är att samla in en krona per invånare i vårt län under denna vecka - ungefär drygt 300 000 kronor. Vad får man för dessa pengar?

– Vi kan till exempel utbilda 62 bybarnmorskor i Laos, vi kan hjälpa 1 000 undernärda barn i Somalia i en månad, vi kan hjälpa 500 föräldrar i Albanien med utbildning om barns hälsa. 1 000 barn kan få ta malariatest, 100 familjer i flyktingläger i Jordanien kan få mat i en månad, 30 barn med funktionsvariation i Afganistan kan få gå i specialklass i ett år och 10 möten kring jämställdhet kan ordnas i Bangladesh, säger Eva Salomonsson.

HÄR hittar du alla möjligheter att skänka en slant. Kom igen nu!