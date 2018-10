Rättegång mot bibliotekschef

Bakgrunden till åtalet är en artikel som publicerades i Dagens Nyheter under våren 2017. Då handlade det om att stadsbiblioteket i Karlstad påstods ha ett register över EU-migranter som inte fick låna med sig böcker hem.

Justitieombudsmannen granskade situationen men fann inte några skäl för att gå vidare med ärendet. Och bibliotekschef Åsa Hansen har under processen nekat till att det ska finnas ett register över eu-migranter.



I samband med intervjun med Dagens Nyheter ska hon vid flera tillfällen, frågat vem som lämnat uppgiften om ett eu-migrantsregister till tidningen. Att efterfråga journalisters källor är ett brott mot grundlagen och därför står nu bibliotekschefen åtalad för just brott mot efterforskningsförbudet.



P4 Värmland har varit i kontakt med Åsa Hansen som inte vill lämna några kommentarer under pågående rättsprocess.

Inte heller Karlstads kommun vill kommentera den pågående processen men kultur- och fritidsdirektör Mats Ahrén har tidigare skrivit i ett pressmeddeande att han har fullt förtroende för Åsa Hansen som bibliotekschef och är av uppfattningen är att hon inte gjort sig skyldig till något brott.